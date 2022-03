Sylvester Stallone solidaryzuje się z Ukrainą. Poruszył go gest żołnierzy

Świat kultury jednoczy się we wsparciu dla Ukrainy. Szczególny respekt budzi postawa Seana Penna – aktora, który jest naocznym świadkiem dramatycznych wydarzeń. Aktor, który postanowił nakręcić film dokumentalny o Ukrainie, która od lat stawia opór rosyjskiej opresji, teraz zbiera materiały z wojny. I jak dotąd nic nie wskazuje na to, by miał opuścić swój posterunek.