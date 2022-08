Syn Andrzeja Seweryna nie mówi po polsku. Dziś nad tym ubolewa

- To wszystko właśnie wina taty. Dorastałem we Francji, tam chodziłem do szkoły i tam uczyłem się też niemieckiego i angielskiego. To już trzy języki. W domu nie mówiliśmy po polsku, choć tata jest Polakiem. Teraz bardzo żałuję, że nie mówię po polsku. Ale rozumiem troszeczkę - powiedział syn Seweryna, który niedawno przyjechał promować swój najnowszy film do Polski.