Nie zrobi kolejnego "Thora". Ale i tak jest na co czekać

Co nie zmienia faktu, że autor "Co robimy w ukryciu" z wielką przyjemnością wróciłby do tego bohatera, ale za jakieś... sześć czy siedem lat. Do tego czasu reżyser bez żalu oddaje palmę pierwszeństwa innym: – Nawet nie pomyślałbym, że mnie Marvel zdradza. Kocham Marvela, ale jestem z nimi w otwartym związku. Jeśli chcą spotykać się z innymi ludźmi, to nie mam nic przeciwko. Pewnego dnia i tak znów wyląduję z Marvelem w łóżku – wyjaśnił w swoim stylu Waititi.