Tak, Polsat naprawdę wyemitował "Kevina" już w październiku. Wiemy, ile widzów obejrzało film

To właśnie Polsat jest stacją, która wykupiła prawa do emitowania tego świątecznego przeboju. Chociaż film ma grubo ponad 30 lat, to wciąż polscy widzowie kochają go oglądać. Czy jest aż tak dobry? Na pewno jest sprawnie nakręconą komedią z dobrymi aktorami, humorem sytuacyjnym i przesłaniem. Jednak widzowie lgną do niego, bo "Kevin" stał się po prostu świecką tradycją przy wigilijnym, a także świątecznym stole. W końcu jest dostępny na wyciągnięcie ręki, na co dzień na platformie Disney+.