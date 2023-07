Tego jeszcze nie było. Grabowski i Seweryn zagrają w jednym filmie

Wszystko wskazuje na to, że rola Grabowskiego może być bardzo mocnym elementem filmu. W emocjonalnej scenie odwołuje się do historii o aktorkach i aktorach, którzy nie potrafili rozstać się ze sceną - grali do śmierci, nawet wtedy, kiedy ich organizmy odmawiały już posłuszeństwa. Ci, którzy widzieli, jak powstawała ta scena, twierdzą, że mogą to być emocjonalne Himalaje polskiego kina w ostatnich latach. Żeby się przekonać, czy tak rzeczywiście będzie, trzeba trochę poczekać. Zdjęcia do filmu jeszcze trwają, a premiera przewidywana jest na przyszły rok.