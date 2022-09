Tłumy w kinach. Na taki polski film czekaliśmy 8 miesięcy

Od kilku lat polski rynek kinowy ma swoją określoną charakterystykę. Pierwsze dwa miesiące należą do rodzimych produkcji, później do głosu dochodzą hollywoodzkie filmy, które swoją frekwencyjną kulminację mają w okresie wakacji. We wrześniu na pierwszy plan ponownie wychodzą polskie tytuły. Nie inaczej miało być w bieżącym sezonie. Tyle, że do minionego weekendu w tym miesiącu rodzime produkcje zaliczały same klapy.