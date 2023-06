"To okropny człowiek". Tego spotkania nie może zapomnieć od 25 lat

Dodajmy, że "Krytyczna decyzja" jest bodajże jedynym filmem, w którym bohater grany przez Seagala ginie. I to dość szybko, bo w jego pierwszej części, nim jeszcze komandosom udało się dostać na pokład uprowadzonego samolotu. W latach 90. dla fanów "Nico" było to duży szok. Krótki występ Stevena Seagala w "Krytycznej decyzji" nie zapobiegł jednak pozostawieniu po sobie "złych doświadczeń" oraz nominacji do Złotej Maliny dla najgorszego aktora drugoplanowego.