Cruise zakochany w pięknej Rosjance. Nie wychodzi z jej mieszkania

Głośniejsze było zdecydowanie to drugie. W 1990 r. na planie "Szybkiego jak błyskawica" aktor poznał Nicole Kidman, z którą wziął ślub jeszcze w tym samym roku. Byli razem 11 lat. Po romansie z Penélope Cruz postanowił znów się ustatkować, tym razem u boku Katie Holmes. Ale i to małżeństwo przetrwało jedynie sześć lat (od 2006 do 2012 r.). Ciekawe, czy nowa wybranka Cruise'a na dłużej zagrzeje miejsce w jego sercu.