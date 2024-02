Fani czekali 30 lat. Światowe gwiazdy znowu razem?

Dla panów byłoby to z kolei pierwsze od trzech dekad spotkanie na jednym planie zdjęciowym. Ostatnio grali oni wspólnie w słynnym "Wywiadzie z wampirem" Neila Jordana, który oprócz dwóch nominacji do Oscara (za najlepszą muzykę oryginalną i scenografię) czy Złotych Globów (dla najlepszej aktorki drugoplanowej Kirsten Dunst i za najlepszą muzykę), zdobył też Złotą Malinę dla najgorszego ekranowego duetu, który tworzyli właśnie Pitt i Cruise. Trzeba mieć więc nadzieję, że jeśli faktycznie dojdzie do ich współpracy, to jej efekt tym razem będzie lepszy.