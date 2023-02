Tom Sizemore w szpitalu. Nie ma już dla niego nadziei

18 lutego Tom Sizemore został znaleziony nieprzytomny w swoim domu ok. 2:00 w nocy. Okazało się, że doszło u niego do pęknięcia tętniaka mózgu. Aktora przewieziono do szpitala. - Aktualnie jest w stanie krytycznym, możemy tylko czekać na rozwój sytuacji. Jego rodzina czuwa i czeka na dalsze informacje – powiedział w oświadczeniu dla portalu Deadline jego manager Charles Lago.