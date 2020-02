Twarde lądowanie Harley Quinn

Z nieba do piekła. Jeszcze kilka dni temu największe serwisy filmowe przepowiadały produkcji "Ptaki Nocy" wielki sukces, zaś w postaci Harley Quinn, wykreowanej przez Margot Robbie, widziały nowy symbol feminizmu. Okazało się jednak, że widzowie podeszli do tematu, łagodnie mówiąc, bez entuzjazmu...

Teraz szefowie wytwórni Warner Bros. zapewne zastanawiają się "co poszło nie tak?" i "jak można uratować film?". Odpowiedzi na te pytania nie są proste, głównie dlatego, że do samego dnia premiery wszystko układało się po myśli producentów. W mediach społecznościowych o najnowszej ekranizacji komiksu wydawnictwa DC Comics było bardzo głośn o. O ”Ptakach Nocy” pisano dużo i dobrze.

Na portalu Rottentomatoes film uzbierał 80 proc. pozytywnych opinii, co oznacza, że krytykom spodobał się bardziej niż wyróżniony dwoma Oscarami "Joker". Tak, trudno w to uwierzyć… Natomiast Harley Quinn w ciągu zaledwie kilku lat zyskała status postaci kultowej, a jej popularność w Ameryce czy w krajach azjatyckich zaczęła dorównywać najsłynniejszym komiksowym bohaterom. Świadczy o tym chociażby ogromna sprzedaż różnego typu akcesoriów (także dla dorosłych) nawiązujących do szalonej Harley (peruki, ubrania, koszulki).

Na razie znaleziony został jeden winny niespodziewanej porażki filmu – tytuł, który w pełnej okazałości brzmi: "Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)". W oryginale "Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn"). Rzeczywiście, tytuł to dość niezwykły, ale czy jego długość i ”zawiłość” mogła mieć wpływ na popularność filmu? Faktem jest, że na wielu elektronicznych urządzeniach może się wyświetlić ograniczona liczba liter i wyrazów, tak więc kluczowe dla tego filmu słowa ”Harley Quinn” w ogóle mogą się nie pojawić. Stąd też szybka zmiana w amerykańskich kinach. Teraz tytuł brzmi tam… "Harley Quinn: Birds od Prey".