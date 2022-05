Twórcy nowej "Akademii pana Kleksa": "Tekst Brzechwy nie nadaje się do ekranizacji"

- W trakcie pracy analizowaliśmy, na co sobie pozwolili twórcy poprzedniego filmu. Dużo czasu poświęciliśmy na to, by dać dzieciom to, na co są gotowe i nic więcej. By nie przesadzić, by chciały oglądać nasz film dlatego, że jest fajny, a nie dlatego, że przekracza jakieś granice – powiedział Góreczny.