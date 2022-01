Wielki powrót Natalii Lesz. Nagrała utwór do najbardziej oczekiwanej premiery stycznia

Premiera utworu i teledysku do "Gdybyśmy" odbyła się 7 stycznia. Piosenka to niejako powrót Natalii do branży muzycznej. Lesz jest absolwentką Akademii Teatralnej w Nowym Jorku i Akademii Muzycznej w Łodzi na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Gwiazda ma na koncie 2 płyty studyjne, z czego ostatnią nagrała w 2011 roku. Później artystka skupiła się na karierze aktorskiej. Po urodzeniu córki w 2014 roku wycofała się z show-biznesu.