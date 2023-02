Wojna o spadek. Biologiczny syn gwiazdy walczy z 35-letnim "łowcą majątków"

Gina Lollobrigida urodziła się 4 lipca 1927 roku. W latach 50. uważana była za międzynarodowy symbol seksu. Amerykanie mieli wówczas swoją Marilyn Monroe, Europejczycy – Ginę, zwaną też we Włoszech Lollo. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat włoska gwiazda zgromadziła ogromny majątek, którego wartość szacowana jest na od 10 do 200 mln euro (mediom nie podano bardziej sprecyzowanej kwoty). Spadek po Ginie to nie tylko pieniądze, ale także jej rezydencja, fundacja i dzieła sztuki.