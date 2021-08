"Zabójczy koktajl" jest smaczny, ale w tylko małych dawkach. [RECENZJA]

Powróćmy jednak jeszcze na moment do tego, co stanowi sól, pieprzy i cukier "Zabójczego koktajlu", czyli samego strzelania. A temu nie da się odmówić efektowności. Jest to nawet nie tyle balet, ile tango śmierci, trup pada tak gęsto, niczym jesienny polski deszcz, lecz nagromadzenie owych atrakcji jest aż nazbyt duże i robi się niedobrze z tego przesytu. Papushado nie rozumie, że co za dużo, to nudnawo. Nie oszczędza się tu nikogo, a im efektowniej ktoś poleci prosto do piachu, tym radośniej celebruje to kamera. Tyle że prędko zaczyna to wszystko przypominać bezrefleksyjną papkę obliczoną na szybkie dostarczenie nam ulotnych emocji.