"She Came To Me" otworzy Festiwal Filmowy w Berlinie. Jedną z ról w filmie zagrała Joanna Kulig

"Bohaterowie, wymyśleni przez Rebeccę Miller i powołani do życia przez fantastycznych aktorów, wolą inspirować się chwilą, niż kierować się dyktatem społecznym. 'She Came To Me' to magiczna oda do wolności słowa" - tak zachwalają film dyrektorzy Berlinale, Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian.