Zakonnica 2 - recenzja wydania Blu-ray od Galapagos

W filmografii Jamesa Wana znajdziemy rzeczy znakomite, choćby brawurowe "Wcielenie", jak i do bólu sztampowe produkcyjniaki. Do tej drugiej grupy bez wątpienia zalicza się "Zakonnica". Jednak z faktami nie ma co dyskutować - obie części poradziły sobie świetnie w kinach, wielokrotnie pomnażając skromniutkie budżety.