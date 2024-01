Najgorętsza premiera 2024. Twórcy muszą ocenzurować mocną scenę

Yórgos Lánthimos jest znany z odważnych scen i dialogów, co udowodniła już chociażby buzująca od żądzy "Faworyta" z Emmą Stone, Rachel Weisz i nagrodzoną za tę rolę Oscarem Olivią Colman. Sama gwiazda "La La Land" w jednym z wywiadów przyznała, że zdecydowała się przyjąć rolę w najnowszym dziele greckiego reżysera ze względu na to, że opowiada on o procesie "akceptacji tego, jak to jest być kobietą".