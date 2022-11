Zdradza sekrety scen intymnych. Aktorzy grają w specjalnej bieliźnie

Sadowska w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła wiele tajników kręcenia scen erotycznych. "Najpierw spotykamy się, rozmawiamy o tym. Mówimy, co byśmy chcieli wyrazić, jakie emocje, jaki to będzie rodzaj sceny erotycznej, czy namiętna, czy romantyczna. Często rozmawiamy o swoich doświadczeniach. Każdy mówi, co u niego się sprawdzało, wymieniamy się doświadczeniami. To jest bardzo ciekawe. Wymaga to dużej otwartości z naszej strony".