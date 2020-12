Złożyli hołd Chadwickowi Bosemanowi. Piękne słowa i wyjątkowa nagroda

Chawdwick Boseman dał się zapamiętać przede wszystkim z roli Czarnej Pantery, jednego z Avengersów . Jego śmierć dotknęła fanów superbohaterów Marvela , poruszyła też przemysł filmowy. Doceniano go jako świetnego człowieka i świetnego aktora. Postanowiono go upamiętnić w wyjątkowy sposób.

- Gdy po raz pierwszy zobaczyłem go na ekranie lub spotkałem go osobiście, jego energia i intensywność życia były nie do podważenia. W Chadwicku Bosemanie było coś innego i wyjątkowego - zaczął przemówienie Downey Jr. - Wszystkim w "Avengersach" dano możliwość przedstawienia znaczących postaci, które, miejmy nadzieję, zapadają w pamięć. Boseman naprawdę ucieleśniał, co to znaczy być superbohaterem - dodał.