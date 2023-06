Zmarł Frederic Forrest. Zagrał w jednym z arcydzieł wszech czasów

Polscy widzowie mogą najlepiej kojarzyć Forresta z "Czasu apokalipsy" Coppoli (1979). Aktor pamiętnie wcielił się tam w postać Jaya "Chefa" Hicksa, byłego szefa kuchni z Nowego Orleanu, który wylądował w Wietnamie. Słynny jest cytat, jaki wypowiada w tym arcydziele: "Nie potrzebuję k..wa tego. Jedyne, co chciałem robić, to k..wa gotować". Każdy, kto widział film Coppoli, wie doskonale, co się stało z Hicksem.