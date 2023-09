Związkowcy Straży Granicznej atakują film Holland. Oburzające porównanie

Doceniony za granicą obraz, który w Polsce nawet nie wszedł jeszcze do kin (premiera 22 września), w ojczyźnie reżyserki już spotyka się z niebywale ostrą krytyką ze strony rządzących. "Zielona granica" podziałała na polityków Zjednoczonej Prawicy jak przysłowiowa płachta na byka. Zbigniew Ziobro, który sam filmu nie widział, już zdążył porównać go do propagandowej twórczości z czasów III Rzeszy.