"1917", "Ocaleni" i "W labiryncie" hitami tygodnia w Kinie WP Pilot

W najbliższych dniach oprócz 90 kanałów telewizyjnych na stałe dostępnych w WP Pilot , codziennie o 21:00 emitowane będą kolejne godne uwagi produkcje. Spragnieni bohaterskich wyczynów na wojennym froncie widzowie będą mogli nadrobić 10-krotnie nominowany do Oscara "1917" Sama Mendesa , opartych na faktach "Ocalonych", "W labiryncie" z Dustinem Hoffmanem oraz "Prawdę" z Catherine Deneuve i Juliette Binoche .

Każdy z tych filmów można obejrzeć w ograniczonym tylko wielkością kanapy gronie za symboliczną kwotę 12,90 zł. Tyle właśnie wynosi cena biletu, w który, tak jak w tradycyjnym kinie, warto zaopatrzyć się odpowiednio wcześniej, by nie uronić ani minuty. Codziennie okazja na seans jest tylko jedna, a emitowane filmy nie powtarzają się.

W labiryncie (23 kwietnia)

Nastoletnia Samantha została porwana i uwięziona na piętnaście lat. Kiedy budzi się w szpitalu, niczego nie pamięta. Nikt nie wie, jak udało jej się uciec. Z pomocą policyjnego profilera, doktora Greena (Dustin Hoffman), próbuje odzyskać wspomnienia z tajemniczego labiryntu – więzienia, w którym porywacz zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, stosując przerażający system nagród i kar.

Równocześnie sprawcę próbuje odnaleźć bezkompromisowy detektyw Bruno Genko (Toni Servillo). Potwór, który uwięził dziewczynę wciąż jest na wolności. Jedyny sposób, by złapać Człowieka z Labiryntu, to włamać się do umysłu Samanthy.