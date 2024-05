Chris Hemsworth żałuje roli w hitowej serii. "Dałem się wciągnąć w wariactwo"

Chris Hemsworth żałuje zagrania w "Thorze: Miłości i gromie". I nie tylko

Marzący o angażu do jednego z filmów Kevina Costnera gwiazdor zdobył się na gorzką refleksję w rozmowie z "Vanity Fair". – Dałem się wciągnąć w improwizację i wariactwo i przez to stałem się parodią samego siebie. Nie skończyło się to dobrze – ocenił swój występ w filmie sprzed dwóch lat. Okazuje się, że nie tylko on jest solą w oku aktora. Z jego słów wynika, że teraz ma on chłodny stosunek do całego uniwersum Marvela, które w ostatnich latach mocno eksploatowało postać Thora.