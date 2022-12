Cliff Emmich nie żyje. Gwiazda "Strażnika Teksasu" zmarła po długiej chorobie

Cliff Emmich to kolejna gwiazda "Strażnika Teksasu", która zmarła w ostatnim tygodniu i to dokładnie tego samego dnia, 28 listopada. Razem z Emmichem odszedł wtedy Clarence Gilyard jr., który wcielił się w rolę partnera tytułowego bohatera. Obu aktorom drugiego planu serial ten zapewnił największą popularność i pieniądze. Niemniej ulubioną rolą fanów Emmicha pozostała na zawsze postać w jednym z odcinków kultowego "Domku na prerii". Zagrał w nim ojca, którego z powodu ogromnej otyłości wyparła się rodzona córka. To była rola napisana specjalnie dla Emmicha, dla którego nadwaga była prywatnie największym kompleksem.