Wyszło słabo. Zamiast bić brawa kolegom, poszła do baru

Ponoć 35-latka była wyraźnie zasmucona, że przegapiła ważny dla produkcji moment. Gdy John Cena w oryginalny sposób zapowiadał nominowanych w kategorii Najlepsze kostiumy Florence Pugh ponoć zapytała nawet: "Do kogo on mówi? Przecież wszyscy są tutaj". Faktycznie, sporo dużych nazwisk wybrało bowiem lobby w pierwszej części gali, która skupiała się raczej na mniej głośnych kategoriach. Wielu nie spodobało się takie podejście, które według nich było oznaką braku szacunku do pracy innych niż aktorów członków ekipy filmowej.