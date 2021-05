James Bond zmienia właściciela. Amazon wyłożył miliardy dolarów

Już jakiś czas temu mówiono o przejęciu Metro-Goldwyn-Mayer przez któreś ze światowych przedsiębiorstw. Studio od kilku dobrych lat borykało się z poważnymi problemami, a pandemia koronawirusa (i w rezultacie zamknięcie kin) była bolesnym gwoździem do trumny. Eksperci byli jednak pewni, że tym, który wygra tę walkę i wyłoży fortunę na zakup wytwórni filmowej, będzie Apple. Tak się jednak nie stało. Na ostatniej prostej okazało się, że to Amazon podpisał kluczową umowę. Zakup hollywoodzkiego studia MGM Holdings kosztował koncern niemal 9 mld dol. Skąd w ogóle decyzja o zakupie? To proste. Dzięki takiemu zabiegowi Amazon (a właściwie Prime Video) umocni swoją pozycję na rynku serwisów streamingowych. Od teraz będzie mógł walczyć o miejsce w wyścigu z Netfliksem, Disney+ i HBO Max.