Jeden z najlepszych w 2023 r. Nie widziałeś? Teraz obejrzysz w domu

Adaptacja powieści japońskiego pisarza Taichiego Yamady opowiada historię dwóch sąsiadów, Adama i Harry'ego. Wspólnie spędzona noc, a następnie rozwój relacji mężczyzn, skłoni tego pierwszego do powrotu do rodzinnego miasteczka. Tam, w swoim dawnym domu, niespodziewanie zastanie rodziców takimi, jakimi zapamiętał ich przed trzema dekadami. Spotkanie to będzie okazją do przepracowania przeszłości.