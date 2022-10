Jerzy Stuhr unika ludzi. Nadszedł czas na wytłumaczenie się

O Jerzym Stuhrze jest od ponad tygodnia głośno z powodów zupełnie niezwiązanych z aktorstwem. 17 października doprowadził on do wypadku na ul. Mickiewicza w Krakowie. Aktor siedzący za kierownicą lexusa potrącił motocyklistę. Miał mieć 0,7 promila we krwi, co w świetle polskiego prawa oznacza osobę nietrzeźwą, która siadając za kierownicę popełnia przestępstwo. Aktora zalała fala ostrej krytyki, choć byli też tacy, co stanęli za nim murem, bo "każdy popełnia błędy".