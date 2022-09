Kevin Spacey nie do poznania. Tak dziś wygląda upadły gwiazdor

Choć Hollywood odwróciło się od Spaceya plecami, aktor znajduje zatrudnienie w Europie. Ostatnio można go było oglądać w chorwackim filmie biograficznym "Bilo jednom u Hrvatskoj". Aktor wystąpił także w thrillerze "Peter Five Eight" i włoskim dramacie "L'uomo che disegnò Dio". Na razie nie wiadomo, kiedy będzie można je zobaczyć.