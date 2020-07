Świat czeka na ten jeden film. Pochłonął miliony dolarów i to od razu widać

Wszystko wskazuje na to, że pierwszą dużą premierą od czasu zniesienia w kinach lockdownu będzie thriller science-fiction w reżyserii Christophera Nolana "Tenet". Zgodnie ze strategią wytwórni Warner Bros. kosztujący ponad 200 mln dol. blockbuster pomiędzy 26 a 28 sierpnia powinien zadebiutować na dużym ekranie w 70 krajach. W tym także i w Polsce. O czym jest "Tenet"? O technologii, która pozwala zmieniać bieg czasu i tajnym agencie (John David Washington), który otrzymuje ambitne zadanie zapobiegnięcia III wojny światowej.

Co ciekawe, szefowie wytwórni są gotowi wprowadzić swój film do światowej dystrybucji, nawet jeśli w Stanach Zjednoczonych kina pozostaną zamknięte. Warto dodać, że "Tenet" to jedna z najważniejszych amerykańskich produkcji zaplanowana na 2020 rok. Chyba wszyscy analitycy rynku kinowego typowali (jeszcze przed pojawieniem się pandemii), że obraz Nolana znajdzie się w pierwszej dziesiątce największych przebojów sezonu.