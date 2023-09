Krzysztof Skiba obejrzał "Zieloną granicę". Dosadny komentarz: "Mocno brudny zadek"

Krzysztof Skiba nie owija w bawełnę, szczególnie gdy chodzi o polski rząd czy wszelkiego rodzaju afery polityczne. Do tej ostatniej kategorii zalicza się hejt prawicy na "Zieloną granicę" Holland. Muzyk, w przeciwieństwie do polityków, postanowił obejrzeć film i wówczas odnieść się do tematu.