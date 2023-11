Leonardo DiCaprio kończy 49 lat. Był bohaterem memów z jednego powodu

Urodzony 11 listopada 1974 r. Leonardo Wilhelm DiCaprio ma korzenie włosko-niemieckie od strony ojca George'a oraz rosyjskie dzięki matce Irmelin Indenbirken. Aktor otrzymał imię na cześć Leonarda da Vinci. Choć jego rodzice rozstali się, to mieszkali po sąsiedzku, by nie pozbawić go kontaktu ze sobą. Leonardo został z matką.