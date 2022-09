Mikołaj Roznerski miał zagrać w erotyku. Nic z tego, zastąpi go przystojny Piotr Stramowski. Ale nie o urodę poszło

Piotr Stramowski czy Mikołaj Roznerski - kto lepiej nadaje się do roli w erotyku, w którym mnóstwo będzie rozbieranych scen? Według osób odpowiadających za casting do "Pokusy", Roznerski miał być idealny. 38-letni przystojniak o chłopięcej urodzie to jeden z tych aktorów, którzy świetnie sprawdzają się w komediach romantycznych, gdzie rozpalają wyobraźnię kobiet. Można zgadywać, że w erotyku, już porównywanym do "365 dni", też by się odnalazł.