Na przekór swoim mistrzom i Hollywood. Ennio Morricone żałował tylko jednego

Kariera Ennio Morricone to nie tylko pasmo sukcesów, ale i rozterek o sens jego pracy. Przez długi czas kompozytor czuł się odrzucony przez środowisko. Jego mistrz Goffredo Petrassi krytykował go za oddanie się muzyce filmowej, uważanej wówczas za coś gorszego. Prawdziwy kompozytor miał być purystą, pisać symfonie dla opery czy filharmonii. Co najwyżej mogli też romansować z komercyjną stroną muzyki i aranżować popularne utwory. Ale tworzenie pod wizję reżysera? Tego nie chciano mu wybaczyć.