Najlepszy od lat. Trzy miliony widzów i 50 proc. udziału w rynku

Spektakularne porażki "West Side Story" Stevena Spielberga, "In the Heights: Wzgórza marzeń" czy "Drogi Evanie Hansenie" sprawiły, że realizacja kolejnego drogiego musicalu ("Wonka" kosztował 125 mln dolarów) wiązała się z dużym ryzykiem. Zresztą po zwiastunach widać było, że wytwórnia trochę ukrywa przed widzami z jakim gatunkiem filmowym mają do czynienia.