Natalia Safran stała się kosmitą. Przypłaciła to ogromnym cierpieniem

"Rola wymagała ode mnie ponad czterech godzin przygotowań każdego dnia. Na krześle do makijażu siadałam o czwartej rano, żeby zdążyć na pierwsze zdjęcia o ósmej. Stworzono dla mnie 'drugą skórę' z lateksu, która leżała jak ulał i była bardzo ciężka. Odlano mi na miarę specjalne zębiska, a do oczu przygotowano ręcznie malowano soczewki. Naprawdę trudno było wysiedzieć, a co dopiero poruszać się w bardzo ciężkim kostiumie z tuzinami rur i linek. Kontakty wysuszały mi oczy, a sztuczne szczęki niemożliwie cisnęły w dziąsła, więc ta rola była fizycznie najtrudniejszą jaką do tej pory zagrałam. Ale warto było się trochę pomęczyć, żeby zagrać tę nieziemską istotę, która wydaje mi się, że jest tak samo przerażającą, jak i wzruszająca" - wyznała w mediach społecznościowych.