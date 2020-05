"Nic się nie stało". Miało być obnażenie celebrytów, a nie przedstawiono żadnych dowodów

Reżyser odwiedził też rodzinną miejscowość Krystka. Dziewczyny miały być zwożone na kilka dni do Pucka do lokalu wynajmowanego przez Marcina Turczyńskiego. Sąsiadka wypowiadająca się w filmie twierdzi, że policja nie reagowała na wezwania. Z kolei mężczyzna, który wynajmował im lokal, przed kamerami zapewnił, że nie wiedział i nie interesował się tym, co działo się w budynku.

W "Nic się nie stało" wypowiedział się również prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który w 2019 r. wypowiedział umowę najmu właścicielom Zatoki Sztuki. Mimo to nie chcieli opuścić lokalu, a sprawa trafiła do sądu. Włodarz Sopotu po obejrzeniu sugestywnego filmiku promocyjnego lokalu nazwał go "kurwidołkiem", za co właściciele go pozwali.