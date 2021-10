Nowe informacje o feralnej broni w rękach Baldwina. Już wcześniej były z nią problemy

Jeszcze przed śmiertelnym wypadkiem, w którym zginęła operatorka filmu "Rust" Halyna Hutchins, broń na planie produkcji sprawiała problemy. Jak już informowaliśmy, wcześniej poszło do incydentów z niewypałami. "Los Angeles Times" zacytował SMS-a, wysłanego przez osobę z planu do kierownika produkcji. "Mamy teraz trzy przypadkowe wystrzały. To bardzo niebezpieczne" - czytamy.