Obecna partnerka Marka Kondrata zaproponowała pracę pierwszej żonie aktora

Historia relacji Kondrat-Turnau sięga czasów młodzieńczej przyjaźni Marka Kondrata z Grzegorzem Turnauem. To, co wydarzyło się 9 lat temu, do dziś jest tematem plotek. W 2015 roku aktor poślubił bowiem córkę swojego przyjaciela, o 38 lat młodszą Antoninę, którą znał niemal od urodzenia. Okazuje się, że obecna żona Kondrata miała plan naprawienia relacji z jego pierwszą żoną, Iloną. Poznajcie szczegóły.