Polacy go kochali. "Hollywood to miejsce dla psychopatów"

"Chciałem zagrać sierżanta Mahoneya, bo byłem taki jak on" – powiedział w jednym z wywiadów Steve Guttenberg. Rola w "Akademii Policyjnej" przyniosła mu ogromną sławę, która jednak nigdy nie uderzyła mu mocno do głowy. "To zasługa mojego ojca" – przyznaje aktor w niedawno wydanej książce "Time to Thank: Caregiving for My Hero."