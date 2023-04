Przeżyła chwile niepokoju. Sarah Polley dostała list ws. swojego Oscara

Sarah Polley zdobyła sławę jeszcze jako nastolatka w latach 90. za sprawą ról w serialach jak "Droga do Avonlea" oraz filmach "Exotica" i "Słodkie jutro". Jednak po czasie okazało się, że aktorstwo nie jest czymś, co interesuje ją na dłuższą metę. Polley w 2006 r. zadebiutowała jako reżyserka świetnie ocenionego filmu "Daleko od niej", który przyniósł jej nominację do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. W tym roku Kanadyjka po raz drugi była nominowana do tej nagrody za swój z kolei czwarty film - "Women Talking". I tym razem triumfowała.