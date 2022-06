Przyczyna śmierci aktora pozostaje tajemnicą. Córka opublikowała wzruszający wpis

Ray Liotta zmarł w wieku 67 lat. W swoich ostatnich dniach aktor przebywał na Dominikanie, gdzie pracował nad nowym filmem zatytułowanym "Dangerous Waters". Jak podały amerykańskie media, Liotta zmarł we śnie. Szczegółów, mimo upływających dni, wciąż nie podano. Martwi to fanów, których Liotta miał mnóstwo. W ostatnim czasie miał naprawdę dobrą zawodową passę. Mówiono nawet, że to jego wielki powrót do gry, gdyż zdobywał coraz więcej interesujących filmowych i serialowych angaży. Tylko w ubiegłym roku wystąpił w dwóch kinowych produkcjach: "Bez gwałtownych ruchów" oraz "Wszyscy święci New Jersey".