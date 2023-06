Roman Kłosowski zmarł 5 lat temu. Wszyscy pamiętają jego rolę z kultowego serialu

Roman Kłosowski urodził się 14 lutego 1929 r. w Białej Podlaskiej. Jako nastolatek chciał być bokserem i lotnikiem, ale nauczycielka z jego szkoły zaraziła go teatrem. Po ukończeniu liceum przeprowadził się do Warszawy, gdzie zdał egzamin do PWST. Po ukończeniu Wydziału Aktorskiego w 1953 r. zadebiutował w teatrze.