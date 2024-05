Zwalczał demony, a teraz sam jest opętany. Crowe wraca w nowym horrorze

Jak czytamy w opisie dystrybutora, protagonista stara się jak najgłębiej wniknąć w graną postać, co wkrótce odbija się na jego psychice. Przerażona niepokojącym zachowaniem ojca Lee podejrzewa, że wrócił on do dawnego nałogu. Prawda okazuje się jednak znacznie gorsza. Wszystko wskazuje na to, że Anthony został opętany przez demona.