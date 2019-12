SAG 2020: znamy nazwiska nominowanych. To oni mają największe szanse na Złote Globy i Oscary

Amerykańska Gildia Aktorów ogłosiła nominacje do nagród SAG. Obyło się bez zaskoczeń.



Amerykański rynek filmowy rozpoczął podsumowanie roku. Poznaliśmy już nominacje do Złotych Globów, wśród których zabrakło wyróżnienia dla "Bożego ciała" Jana Komasy . Krytycy filmowi z największych miast USA również wybrali już swoich ulubieńców.

Teraz przyszedł czas na Amerykańską Gildię Aktorów. Z jej wyborami najczęściej pokrywają się również nominacje do Złotych Globów i Oscarów. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu w Akademii znajduje się liczne grono aktorów. Każdy kto zdobył kiedykolwiek nominację do Oscara, ma prawo dołączyć do elitarnej grupy wybierającej następnych zwycięzców.