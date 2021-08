Skandalista Shia LaBeouf zagra świętego. Stąpa po cienkim lodzie

Ferrara zdradził "Variety", że LaBeouf dołączył do obsady jego nowego filmu, by zagrać główną rolę ojca Pio. - To mnich z Puglii. Akcja będzie się działa we Włoszech, tuż po pierwszej wojnie światowej. Pio jest świętym, ma stygmaty. Trafia w centrum skomplikowanej politycznej zawieruchy - komentuje reżyser. - Pio był bardzo młody, gdy został świętym, więc Shia będzie grał młodego mnicha - dodaje.