Zagrała w kasowej klęsce Marvela. Wyjaśniła dlaczego

Sydney Sweeney tłumaczy. "To strategiczna decyzja biznesowa"

Szybko ściągnięta z ekranów produkcja trafiła do kin w połowie lutego. Przy budżecie wynoszącym 80 mln dol., co w porównaniu do innych "dzieł" Marvela nie jest szczególnie wygórowaną kwotą, zarobiła jedyne 97 mln dol. Jak można się domyślać, nie spodobała się nikomu: ani widzom, ani krytykom. Nie wydaje się jednak, żeby miała wpłynąć na kariery zasilających ją gwiazd.