Tego nikt nie przewidział. "Ania" hitem w polskich kinach

Warto podkreślić, że "Ania" jest filmem dokumentalnym, które generalnie nie gromadzą dużej widowni. Swego czasu dużym przebojem był "This Is It", którego bohaterem był Michael Jackson. Ale to było w 2009 r. Na ogół dokumentalne produkcje nie ogląda w kinach więcej niż kilka czy kilkanaście tysięcy osób. Wynik filmu "Ania" jest więc na pewno dużym zaskoczeniem.