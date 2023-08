Musi ich kręcić. Ludzie mdleją podczas oglądania filmu

"Spirala: Nowy rozdział serii ‘"Piła’" do tej puli dorzuciła jedynie 40 mln dolarów. W tej sytuacji producenci cyklu sięgnęli po Tobina Bell. Zapewne kusząca oferta finansowa przekonała go do ponownego wcielenia się w postać Johna Kramera. Cóż z tego, że Jigsaw od ponad dekady nie żyje…